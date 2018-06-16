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Девушка выложила селфи перед смертельным свиданием

Сегодня, 00:15

В США 24-летняя Синди Луф отправилась на свидание с новой подругой и исчезла. Найти ее расчлененное тело полицейские смогли только через месяц.

Жительница Небраски (США) познакомилась в Tinder с новой подругой с которой некоторое время переписывалась, а потом решила встретиться. Перед свиданием, которое оказалось смертельным, с 23-летней Бейли Босуэлл она сделала последнее селфи и пропала. В ходе проведения расследования сотрудники полиции установили, что девушку заманила ее подруга при помощи 51-летнего Обри Трейлора. Во время свидания пострадавшая была задушена проводом, а ее тело расчленено.

После задержания виновницы произошедшего заявили, что Синди Луф сама мечтала заняться сексом с девушкой, а пара Босуэлл и Трейл решили помочь ей в этом и поэкспериментировать. Экспертиза установила, что во время свидания партнерша пострадавшей находилась в состоянии наркотического опьянения, что не дало ей вовремя осознать, что ее партнерша задохнулась.

Босуэлл и Трейл заявили полиции, что свидание не должно было закончиться таким образом, данное происшествие они считают простой неосторожностью. Детективы не совсем поддерживают данную версию, ведь после инцидента женщины расчленили свою жертву. Именно данный факт заставил подумать правоохранителей о том, что данное преступление было запланировано.

Установлено, что мотива у пару не было, ними просто действовали садистские желания. За такие действия Босуэлла и Трейл могут приговорить к смертельной казни.

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