Рейнджер снял на видео китайское лох-несское чудовище

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Монстр утягивает людей на дно уже 40 лет, однако сейчас впервые попал на камеру.

Запечатлеть китайское чудовище удалось сотруднику из Синьцзяна Ван Синьаню. Мужчина убеждён, что жуткие волны были сделаны монстром, который очень схож своим видом на знаменитого обитателя Лох-Несс в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейнджер поясняет, что лох-несское чудовище в китайском озере выпрыгивало из воды. При просмотре ролика слышно, как мужчина, который снял видео, заявляет своему товарищу, что видит озёрного монстра. Тот соглашается. Дело в том, что волнами это китайское чудовище быть не могло, так как они двигались против течения.

Директор Центра дикой природы озера Канас рассказал, что волны могли исходить не от монстра, а от водных обитателей, которые приплывают в водоём за едой. В это же время в прошедшем месяце туристы заявили, что также видели заснятое на камеру лох-несское чудовище.

Кстати, впервые 10-метрового монстра заметили в 1980 году. Однако заснять на видео его удалось только в 2012 году. Местные жители считают, что существо живёт на глубине в 120 метров. Иногда оно утаскивает в воду лошадей и крупных животных. Но скептики всё же склонны думать, что лох-несское китайское чудовище – это обычная крупная форель.