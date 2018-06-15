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Американец избил девушку до полусмерти из-за переписки с родителями

Вчера, 23:15

Житель Техаса изменил своей возлюбленной, а после заставил удалить все мессенджеры, чтобы та не смогла ему отомстить. Когда мужчина увидел переписку девушки с мамой, он забил ее до полусмерти.

Дамеон Мармолехо сам признался в своей виновности в преступлении по отношению к девушке Соледад Торрес. Девушка всего лишь установила Snapchat для того, чтобы написать маме. 19-летняя пострадавшая рассказала, что ее парень избил ее в прошлом году. До этого мужчина побоялся, что Торрес решит отомстить ему за измену, поэтому, удалил все приложения с телефона. Также Дамеон увез девушку из города, заставив поменять работу и место обучения. Тогда жертва насилия создала еще один аккаунт, чтобы хотя бы писать родителям. Но молодой человек быстро узнал об этом, и накинулся на девушку.

Она попыталась убежать в ванную, однако мужчина настиг свою жертву, и начал бить ее головой о край раковины. После того, как американец забил собственную девушку до полусмерти, он самостоятельно позвонил в полицию, и сообщил о том, что в дом ворвались преступники, и убежал. На данный момент Дамеона приговорили к 20 годам лишения свободы. А Торрес выразила надежду, что девушки, страдающие от насилия в семье, обратят внимание на ее случай и вынесут из этого свой урок.

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