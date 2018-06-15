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"18 лет настойчивости": Американец дождался огромного джек-пота

Сегодня, 07:30

Многие жители планеты, веря в удачу, пытаются или испытать её, или поправить материальное положение с помощью различных лотерей. США в этом плане не являются исключением, но произошедшее там, явно, не традиционно.

Настойчивости мужчины можно лишь удивляться. Американец на протяжении 18 лет вписывал в лотерейный билет одну и ту же комбинацию цифр. В итоге он дождался огромного джек-пота.

Майкл Трэн проживает в штате Айдахо. Когда он в очередной раз приобрёл лотерейный билет, то подумал о том, что традиции изменять не стоит. После этого он внёс туда всё ту же комбинацию цифр.

Затем он отсканировал билет и отправил изображение организаторам лотереи. Вскоре те перезвонили ему, сообщив, что его выигрыш составил два миллиона долларов.

Американец уже проинформировал, что большую часть джек-пота он намеревается направить на то, чтобы погасить кредит за дом.

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