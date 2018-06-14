Опубликованы кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях

Вчера, 23:41

Потрясающие кадры были сделаны беспилотником над кратером вулкана Килауэа. Эксперты сообщают, что кратер Халемаумау продолжает разрушаться, из-за чего вершина Килауэа оседает вниз, а диаметр кратера увеличивается.

Вследствие быстрого изменения рельефа Халемаумау, на вулкане появились огромные трещины, что привело к извержениям и землетрясению. Ученые выяснили, что самая глубокая часть Халемаумау находится на глубине 300 метров ниже края кратера и вершина продолжает оседать.

В среду утром, после небольшого извержения, активность вулканических выбросов заметно снизилась, но затем интенсивность выбросов увеличилась. В результате пострадал Нижний Ист-Рифт в районе Лейлани.

Группа геологов наблюдала, как фонтаны лавы достигали 53 метров в высоту и образовывали поток, который направился по трещине к океану.

Ученые круглосуточно отслеживают все изменения кратера, чтобы оценить опасность извержений, которые не прекращаются уже более полутора месяцев.