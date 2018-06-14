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Ботокс осчастливил мужчину, вернув ему отрыжку

Сегодня, 22:09

С раннего детства эта функция организма мужчину покинула, и ни один из врачей так и не поставил точный диагноз, и не объяснил, с чем именно это было вызвано.

 Однако, к счастью, время не стоит на месте, и на сегодняшний день мужчина в возрасте 34-х лет наконец обрёл счастье в виде отрыжки. Казалось бы, что-то странное, и что плохого в её отсутствии, однако это серьезно мешало ему нормально жить. Именно ботокс осчастливил мужчину, вернув ему отрыжку.

 По словам жителя Манчестера Нила Риббенса, вся его жизнь полностью изменилась после процедуры, которая длилась всего 40 минут: "Всего 40 минут и я счастлив! Не могу поверить!" - говорил он.

Еще будучи ребенком эта функция организма перестала работать, и повлекла за собой страдания и мучения от болей в животе, ведь газ не мог покинуть его желудок через рот, как у всех людей это происходит. Специалисты очень долго проводили опыты, делали различные анализы и прочие обследования, чтобы понять, в чем дело, однако так и не пришли к определенному выводу.

 В результате длительного поиска проблемы и её решения, в феврале этого года Нилу сделали операцию, которая стоила 3 000 фунтов. По его словам, это лучшее, что с ним произошло в жизни. Теперь он чувствует себя гораздо увереннее, счастливее и здоровее, ведь теперь к нему вернулась отрыжка.

Пока её не было он страдал сильной болью в животе, тяжелой икотой, а также метеоризмом, при этом, не мог даже нормально есть. Оказывается, что его голосовые связки были так сильно напряжены, что не пропускали газы через горло. При помощи ботокса, удалось расслабить мышцы голосовых связок, и способность организма вернулась.

Эффект от укола ботокса, конечно, временный, но счастливый обладатель новой для себя функции готов делать их регулярно.

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