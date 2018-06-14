В Индии спящую на обочине собаку залили смолой, закатав в асфальт

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В Индии собака спала на обочине, не обращая внимания на происходящее рядом. Работники, занимавшиеся строительством дороги, не разбудили животное, залив его смолой.

Многие из тех, кто находился неподалёку от места инцидента, стали свидетелями того, как собака умирала от боли. Вместо того, чтобы разбудить животное и прогнать его прочь строители решили залить её смолой, не обращая внимание на то, что после оно не сможет выбраться. Один из местных жителей рассказал, что рабочие отказались портить асфальтовое покрытие, чтобы высвободить собаку. Он уточнил, что до самой смерти животное извивалось в агонии, стараясь спастись. Но из-за небрежного отношения собака оказалась похороненной заживо.

Подобное отношение к другу человека стало причиной для возмущений со стороны местных жителей и активистов, защищающих права животных. Смерть собаки стала поводом для организации демонстрации против Департамента по общественным работам, который и отвечал за дорогу. Представители организации заявили, что работами занималась частная фирма, которая и отвечает за строительство. Демонстрантам удалось добиться того, чтобы рабочие с помощью экскаватора высвободили тело погибшего животного.