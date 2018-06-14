Цвет траура – зеленый: британская королева приняла участие в траурной церемонии

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14 июня Елизавета II посетила ряд общественных мероприятий, в ходе которых почтила память жертв крупного пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower, случившегося ровно год назад. Многих удивил цвет наряда королевы – зеленый.

Королева в сопровождении Меган Маркл отправилась на поезде в графство Чешир. Отметим, что это был первый выход в свет герцогини Сассекской без супруга – принца Гарри. В Чешире монаршая особа приняла участие в открытии моста Mersey Gateway, а также посмотрела на выступление школьников. На королеве было светло-зеленое пальто, герцогиня облачилась в бежевое платье.

После этого состоялась церемония памяти по погибшим в страшном пожаре в Лондоне год назад. Королева в сопровождении герцогини совершила прогулку по городу и пообщалась с местными жителями. Некоторым британцам не понравились хорошо заметные пигментные пятна на ногах пожилой самодержицы: «Могли бы и загримировать».