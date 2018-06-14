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В Уганде маньяк-мутант массово похищает и насилует женщин

Сегодня, 17:54

Загадочный монстр проводит охоту на жертв женского пола только по ночам.

Ряд вопиющих случаев должен всколыхнуть власти страны, однако они бездействуют. Граждане пытаются своими силами поймать неуловимого гоблина-насильника, который каждый месяц похищает и насилует женщин. Маньяк-мутант, так его прозвали местные, выглядит не как обычный человек. Такое мнение все же строится на догадках людей, которые шокированы и испуганы тем, что монстр массово ворует гражданок для сексуальных утех. Примечательно, что никто из пропавших до сих пор не вернулся домой.

Ходят слухи, что несколько женщин все же смогли выбраться из плена и пообщаться с людьми, но их имена и местонахождение в данный момент неизвестны. Женщины рассказывали, что мутант отравляет их неизвестным веществом, чтобы они теряли ориентацию в пространстве, после чего жестоко насилует. Далее жертв маньяк оставляет в подвале и идет искать новое "тело". Жители в Уганде напуганы, что такая учась может постигнуть их семьи.

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