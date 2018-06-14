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В небе над Аляской запечатлели огромный таинственный силуэт

Сегодня, 17:08

Автор кадров понятия не имеет, что и как он сфотографировал. По словам мужчины, он просто фотографировал виды, сделал сотни фотографий. Когда же решил просмотреть их на своём смартфоне, то заметил очень странное изображение неизвестного существа.

Один из пользователей Reddit поделился с другими пользователями одной фотографией. Она была размещена в разделе с загадочными явлениями. Дело в том, что мужчина был на Аляске в крупнейшем городе Анкоридже. В один момент он решил сфотографировать виды.

В итоге мужчина с товарищами непонятным образом запечатлели в небе над городом огромный таинственный чёрный силуэт. Он понятия не имеет, что это и как оно попало в кадр. По словам гражданина, он просто решил фотографировать виды на свой смартфон, но при просмотре изображений заметил необычную аномалию на одном из них. Примечательно, что когда были сделаны фотографии, мужчина в небе ничего необычного не заметил.

Пользователи Reddit заявили, что чёрный силуэт на снимке можно объяснить несколькими версиями. Одна из них гласит, что сфотографированное – это просто одно из атмосферных явлений, которыми переполнена Аляска. Другая – что силуэт стал результатом сбоем в работе матрицы в камере смартфона. Это объясняет, почему никто из других жителей города не сфотографировал и не сообщил о странном чёрном явлении в небе, ведь его было бы видно в разных уголках региона.

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