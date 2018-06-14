Президент Ирана Роухани считает Трампа «самым злым» президентом США

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Он также заявил, что ООН впервые заявили о праве Тегерана на обогащение урана в мирных целях, а не только в военных. Здесь речь идёт о ядерной сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани в одном из недавних интервью местным информагентствам заявил, что считает Дональда Трампа «самым злым» президентом США. По славам главы государства, его черты характера не сравнимы с предыдущими американскими лидерами.

Кроме того, как отмечает Роухани, ООН впервые признало право Ирана об обогащении урана в мирных целях, а не только в военных. Президент напомнил, что США всё же вышли из СВПД и ядерной сделкой. Однако в Иране рады, что государство сделало всё, чтобы другие крупные страны не покинули это необходимое Тегерану соглашение.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки 8 мая. СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), был составлен в 2015 году. Его главная цель – ограничить ядерные разработки Ирана и снять часть санкции с государства. Однако из-за действий правительства Тегерана в США намерены не просто вернуть ограничительные меры, но и ввести новые. Санкции будут самыми жёсткими за всю историю и это необходимо, чтобы Иран изменил свой политический курс и ориентацию.