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Модель из США заболела раком из-за маникюра

Сегодня, 05:30

Врачи рассказали, что те ультрафиолетовые лампы, которые используют мастера маникюра в салонах, очень опасны, и могут вызывать рак.

 Однажды бывшая участница конкурса красоты «Мисс Иллинойс» в США в очередной раз делала маникюр, когда заметила, что ее ногти покрыты черными полосами. После этого Каролина Джаско сразу же обратилась в местную поликлинику. Результаты анализов были весьма неутешительны: врачи обнаружили у девушки меланому. Девушка призналась, что очень испугалась, так как могла и вовсе не заметить заболевание. Каролина постоянно покрывала ногти лаком. Врачи рассказали, что девушка могла заболеть из-за некачественного инструмента в маникюрном салоне. Ультрафиолетовые лампы дают очень сильные излучения, которые способствуют образованию злокачественных опухолей. Также подобные процедуры сильно состаривают кожу. Перед посещением маникюрного салона девушкам рекомендуется мазать кожу солнцезащитным кремом, который ослабит воздействие ультрафиолетовых лучей.

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