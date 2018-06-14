В Сети появились кадры, как вулкан на Гавайях за 90 минут испарил озеро

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Килауэа принес местным жителям несчастья, их дома разрушены, есть жертвы. Ролик опубликован на просторах YouTube.

В Сети появились уникальные кадры, как вулкан на Гавайях всего за 90 минут испарил зеленое озеро. Водоем практически полностью исчез, что шокировало мировую общественность.

Вулкан Килауэа располагается на Гавайях и уже несколько недель активно извергается. Изначально ученые не могли предсказать масштабы бедствия, которые ожидают местных жителей. Уже есть жертвы и множество пострадавших, люди остались без жилья и имущества, власти проводят активную эвакуацию. Во время извержения вместе с пеплом были выброшены драгоценные камни, которые люди собирают с надеждой покрыть утраты в инциденте.