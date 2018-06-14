Турецкую армию оснастят новым лёгким танком

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Об этом стало известно на оружейной выставке Eurosatory 2018, которая проходит в Париже. Новая модель боевой машины называется Tulpar Light Tank от производителя компании Otokar. Об этом сообщает тематическое издание Warspot.

Разработчики рассказали, что Tulpar Light Tank является эффективной боевой единицей, которую создали на базе БМП Tulpar. На танке установлен боевой модуль 3105 CMI Cockerill с пушкой на 105-мм. С её помощью можно вести огонь стандартными снарядами НАТО и управляемыми ракетами Falarick Gun. Благодаря новой системе управления огнём в Tulpar Light Tank можно эффективно поразить различные цели в различных условиях. В танке есть и специальная противопульная броня. Если будет необходимость, броня легко усиливается специальными модулями.

Tulpar Light Tank обладает массой всего в 32 тонны и двигателем 810 лошадиных сил, пулемётом, пушкой и вместительностью в 3 человека экипажа плюс 9 человек десанта.

Пока что компания-разработчик точных характеристик танка не раскрывает, но известно, что турецкую армию оснастят именно этим новым лёгким танком. Считается, что Tulpar Light Tank отлично подойдёт тем, кто ценит хорошую и одновременно дешёвую технику с низкими расходами на эксплуатацию.