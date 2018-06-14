Археологи "воскресили" исчезнувший две тысячи лет назад город

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Римские войска разрушили Бассанию примерно две тысячи лет назад, и вот исследователям из Варшавского университета удалось найти город-призрак.

Археологи практически "воскресили" исчезнувший две тысячи лет назад город. Остатки ранее величественной крепости были обнаружены вблизи города Шкодер. До последнего времени считалось, что это просто скалы, однако археологи смогли доказать, что на стенах можно найти рукотворные крепления и рисунки.

Раньше считалось, что от древнего города Бассании остались только фрагменты рукописей. Тит Ливий описывал этот город в своих книгах, странички из которых сохранились до сих пор.

По мнению археологов, древние сооружения были возведены из камней, которые настолько близко крепили друг к другу, что издалека казалось, что это природная скала. Оборонительные стены достигали высоты в 3 метра.

Ранее стало известно, что в Иране тоже нашли затерянный город Мардаман, который был создан почти 5 тысяч лет назад.