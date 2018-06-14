VistaNews.ru


В США ребёнок поздравил маму с «выходом из тюрьмы» после рабочей командировки

Сегодня, 15:08

В США в Оклахоме маленький мальчик заставил свою маму покраснеть, когда просто решил её встретить после возвращения из командировки в Арканзасе. Ребёнок ждал её в аэропорту с большим листом картона, на котором было поздравление «с выходом из тюрьмы».

Приветствие написал муж женщины, чтобы показать, как они с сыном соскучились за неделю её отсутствия, и им показалось, что её не выпускают, как будто из тюрьмы. «Бывшая заключённая» сама рассказала о случившемся в Сети, отметив, что очень смутилась, но её это и развеселило.

Стоит отметить, что шутки с надписями во время ожидания в аэропорту не редкость. Особенно так любят делать молодые пары. Например, в Австралии один молодой человек «поздравил» свою девушку с лечением от венерического заболевания, а она его в ответ – с тем, что они близкая родня, но всё равно поженятся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Новокузнецке женщина спала со своей убитой матерью

В Казани воспитательница детсада предстала перед судом за избиение ребенка

В Ростовской области парень разыскивает свою маму после семилетней ссоры

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем