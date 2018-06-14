В США ребёнок поздравил маму с «выходом из тюрьмы» после рабочей командировки

Сегодня, 15:08

В США в Оклахоме маленький мальчик заставил свою маму покраснеть, когда просто решил её встретить после возвращения из командировки в Арканзасе. Ребёнок ждал её в аэропорту с большим листом картона, на котором было поздравление «с выходом из тюрьмы».

Приветствие написал муж женщины, чтобы показать, как они с сыном соскучились за неделю её отсутствия, и им показалось, что её не выпускают, как будто из тюрьмы. «Бывшая заключённая» сама рассказала о случившемся в Сети, отметив, что очень смутилась, но её это и развеселило.

Стоит отметить, что шутки с надписями во время ожидания в аэропорту не редкость. Особенно так любят делать молодые пары. Например, в Австралии один молодой человек «поздравил» свою девушку с лечением от венерического заболевания, а она его в ответ – с тем, что они близкая родня, но всё равно поженятся.