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Водолазы показали шокирующие кадры приближения акулы-убийцы

Сегодня, 14:27

В Египте дайверы спустились на дно Красного моря заснять жизнь экзотических рыб, едва не став жертвой гигантской акулы.

Красное море известно разнообразием экзотических жителей. Дайверы со всего мира съезжаются в Египет за красивейшими подводными кадрами. Некоторым из них удалось запечатлеть шокирующие кадры приближения акулы-убийцы. Гигантский хищник с важным видом проплыл над головами экстремалов, застывших от ужаса.

К слову, рыбам было некогда позировать гостям с аквалангами. Вместе с акулой водолазы показали ее мелких санитаров, очищающих огромного сородича от надоедливых микробов.

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