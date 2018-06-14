Американец, скормивший ампутированную ногу друзьям, описал вкус своего мяса

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Людоед посмотрел в детстве «Молчание ягнят», унаследовал вкусы Ганнибала Лектера, приготовил Тако из «человечины» и накормил своих гостей.

Уже не первый день в Reddit обсуждают историю американца, накормившего собственной плотью друзей. Не успели желудки пользователей отойти от истории приготовления, как в Сеть просочились новые сенсационные сведения. Каннибал рассказал, когда у него впервые потекли слюни от вида «человечины» и каков вкус у ампутированной конечности.

Картина Джонатана Демми «Молчание ягнят» является общепризнанным шедевром мирового кинематографа. Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера навел дикий ужас на зрителей всех возрастных категорий. Однако не все фанаты киношного людоеда считали его ненормальным. Некоторым кулинарные предпочтения каннибала показались довольно занимательными и провокационными. Среди них был оскандалившийся сторонник этичного каннибализма. Увидев свирепый взгляд в глазах Лектера, американец больше не мог избавиться от навязчивой идеи попробовать «человечину».

В более сознательном возрасте «герой» Reddit уговорил своих друзей при любой удобной возможности ощутить себя в роли людоедов. Наверное, многие в шутку восприняли подростковую договоренность, однако 2 года назад у людоеда появился шанс исполнить детскую мечту, заодно проверив силу слова своих друзей.

Жуткая авария лишила каннибала ноги, которая вскоре стала главным блюдом во время торжественного ужина. Длительное время американец, скормивший ампутированную ногу друзьям, молчал. Однако на днях он все же описал вкус своего мяса.

Люди думают, что «человечина» на вкус, как свинина, ведь именно это сравнение зачастую доносится с фильмов. Я помню, как впервые попробовал свинину. Это было самое красное, самое ароматное мясо, которое я когда-либо ел. И действительно, моя нога больше всего напоминала именно этот вкус, очень выраженный и мутный. Это лучше, чем хот-дог или гамбургер с обычным беконом.

Также американец рассказал пользователям Reddit, как изменилась его жизнь после акта каннибализма.

Я прошел весь этот опыт: авария, ампутация, приготовление собственной конечности. Это были переломные моменты в моей жизни. Я белый мальчик среднего класса. Мне никогда не приходилось бороться ни за что в моей жизни. Судьба никогда ранее не проверяла меня на прочность. Я не пошел в армию, не был бедняком и не боролся за еду или жилье. Мне было легко. Перед несчастным случаем я не очень ценил свою жизнь.

Сейчас моя жизнь стала намного лучше. Я покинул город, в котором жил, работал 10 лет и эмоционально умирал. Я переехал в другое государство. У меня отличная работа, доставляющая удовольствие. Я встречаюсь с женщиной, и она самая лучшая в моей жизни. Теперь я гораздо счастливее, чем мог себе представить. Именно смертельная угроза жизни, сделала меня лучше, опытнее, счастливее. А поедание собственной ноги - это просто забавный и очень странный способ разнообразить жизнь.

Несмотря на ДТП и кучу прочих громких факт в шокирующей истории, американец, скормивший ампутированную ногу друзьям, все еще успешно скрывает свое имя.