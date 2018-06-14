Новая коллекция платьев выпущена для защиты девушек

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Известный австралийская фирма Kholo выпустила новую коллекцию одежды #MeToo Collection. Коллекция выпущена с целью проведения акции против харассмента и в защиту девушек.

Харассмент - это не только сексуальное насилие, но и также оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое давление. Основательница марки Каришма Касабиа написала на своем официальном сайте, что не ожидала такой поддержки акции. Друзья, коллеги, незнакомые люди делились своим жизненным опытом. Оказывается, многие поколения женщин старались защитить себя от харассмента. Женщина пишет, что и не знала, что это явление так распространено в обществе. «Да, такого быть не должно. Но это происходит», - сказала Каришма Касабиа.

Однако, многие пользователи в социальных сетях осудили бренд Kholo за попытку попиариться за счет тех, кто пострадал из-за сексуального насилия. Представители Kholo никак не прокомментировали ситуацию. Истории активисток #MeToo о харассменте и рост движения против насилия над женщинами стали причиной падения продаж бренда нижнего белья. Так считают аналитики.