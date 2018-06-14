Германия предлагает разворачивать беженцев прямо на границе

Сегодня, 13:40

В Европе тематика мигрантов становится всё более актуальной. Даже высокопоставленные соратники по партиям входят в острейшие дискуссии по этому вопросу.

Германия предлагает разворачивать следующих в неё беженцев прямо на границе. Такую меру предлагает Хорст Зеехофер, возглавляющий МВД. Ангела Меркель пытается возражать.

Большинство федеральных земель ФРГ предлагают, чтобы Германия прекратила впускать в страну беженцев. По мнению их представителей, они должны разворачиваться прямо на границе и отправляться в соседние европейские страны.

Меркель категорически не поддерживает подобную позицию. Это стало причиной её конфликта с соратниками по ХДС-ХСС. Конструктивного решения проблемы пока не найдено.

ХДС поддерживает канцлера Германии. ХСС, напротив, считает, что более правильна линия, которой придерживается Зеехофер. Коалиция, реально, находится под угрозой. Ни одна из партий не намерена уступать в споре, касающемся беженцев.

Те, в действительности, могут нанести существенный удар по «европейским ценностям». В особенности, когда в мире существует военная нестабильность, а Европа распахивает для них свои двери и сообщает о готовности самостоятельно платить за это. К выводу прийти несложно, говорят политологи.