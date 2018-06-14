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В Кувейте ведущую уволили во время прямого эфира, обвинив в нескромности

Сегодня, 12:50

Амаль Аль-Авади услышала от редактора просьбу покинуть эфир или он закроет канал. Причиной инцидента стало влиятельное лицо, которому не понравилось откровенное платье звезды, надетое в Рамадан.

В Кувейте 29-летнюю ведущую Амаль Аль-Авади уволили во время прямого эфира. Оказывается, на нее пожаловались зрители, обвинив в нескромности. Есть неподтвержденная информация, согласно которой теледиву уволили по просьбе влиятельного лица в государственных органах. Этот момент не комментируют на телевизионном канале.

Сообщается, что белое платье, которое выбрала Амаль Аль-Авади, слишком откровенное для Рамадана и она должна была выйти на публику в более скромном наряде. Поклонники звезды экрана поддержали ее в Сети, подчеркнув, что она может носить все, что сама пожелает.

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