Эйнштейна уличили в расизме

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Расизм свойственен многим людям. Как правило, у них невысокий уровень образованности и они мало чего достигли в своей жизни. Как оказалось, есть и исключения.

Альберт Эйнштейн, судя по его высказываниям, также был расистом. Сейчас его слова, посвящённые этой тематике, опубликованы впервые.

Это сделал Принстонский университет, где хранятся многие заметки знаменитого учёного. То, что он был расистом, свидетельствуют те из них, которые относятся к началу 1920-х годов.

Тогда Эйнштейн путешествовал по Азии. Его вояж начался в октябре 1922 и кончился в марте 1923 года. Заметки касаются тех, кто населяют Индию, Китай, Шри-ланку и Японию.

Эйнштейн охарактеризовал китайцев в качестве «работящих, неопрятных и тупых людей». Его недоумение вызвало то, что они употребляют пищу, сидя на корточках. Он написал, что европейцы в такой позе обычно справляют естественные надобности.

Известный физик оставил заметку о том, что китайцы «своеобразная скотоподобная нация, которая больше походит не на людей, а на автоматы».

Эйнштейн подвёл и итог своим наблюдениям. С его слов, ему стало бы «печально», если бы китайцы вытеснили другие нации.

О японцах у него сложилось совершенно иное мнение. Эйнштейн написал, что они «скромные, порядочные и совершенно обаятельные».