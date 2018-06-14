В Австралии родился ягненок с двумя телами

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Мутант появился на свет с восемью конечностями и одной головой.

В Австралии вызвал ажиотаж случай, который произошёл на одной из провинциальных ферм. Здесь родился ягнёнок с двумя телами. Животное по кличке Эшли нашёл владелец фермерского хозяйства, когда решил проверить, как себя чувствует беременная овца, находящаяся на его попечении. У маленького ягнёнка была лишь одна голова, но при этом два туловища с восемью ногами. Сперва мужчина испугался, но после обрадовался данному событию. Он утверждает, что за 65 лет своей жизни никогда не видел ничего подобного и считает произошедшее настоящим чудом.

Между тем, мужчина с горечью признал, что выжить маленькому мутанту не удалось. Как правило, сиамские близнецы появляются на свет с одним телом на двоих, но в данном случае получилось несколько иначе.

Ранее мы писали, что в Сыктывкаре на свет появился котёнок-мутант с шестью лапами и двумя хвостами. Владельцы животного не знают, что с ним делать.