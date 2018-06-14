Духи изгнанных гоблинов-насильников в Зимбабве продолжают преследовать женщин

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Несмотря на то, что экзорцисты изгнали потенциального духа, его остатки продолжают терроризировать местных жителей. Люди считают, что виной всему та женщина, которую признали хозяйкой гоблинов. Некоторые из них начали разбирательство, касаемо восстановления испорченных домов и вещей.

В воскресенье на прошедшей неделе экзорцисты побывали в районе в Зимбабве. Там они изгнали гоблинов-насильников. Духи жили в бусах, голове обезьяны и перьях. Тогда местные жители заявили, что им нужны ответы от владельцев этих гоблинов. Духовные наставники заявляли, что их нужно привлечь к ответственности за повреждённое имущество. Они намеривались провести встречу с жителями.

Один из местных жителей рассказал, что духи этих изгнанных гоблинов-насильников в небольшом поселении в Зимбабве продолжают преследовать женщин. Оказывается, что хозяйка этих мифических существ неадекватна. Она со всеми ругается и не раскаивается в содеянном. Кроме того, у неё, как считает мужчина, были склонности к колдовству. Молодой девушке с гоблинами нужно было обратиться за помощью.

Женщины поселения заявляют, что гоблины – верхушка айсберга. Существа есть и в лесу. Они испытывают жажду крови и от них тяжело избавиться. Люди хотят снова провести церемонию очищения. Женщины полагают, что гоблинов-насильников намного больше, чем считалось.

Ранее сообщалось, что гоблины мучали людей с 2015 года. Их нашли в районе Гарикай в Хлалани Куле. Духи якобы кидали камни в дома и людей, которые ходили ночью по улицам. Кроме того, они насиловали женщин. Уже проведено несколько обрядов изгнания, но перепуганные жители в панике покидают свои дома. Они не могут найти объяснение всему происходящему.