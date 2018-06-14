Мужчину с 48-сантиметровым пенисом признали инвалидом

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Скандал между Джоном Фальконом и Роберто Кабрером происходил на глазах у публики. Каждый из мужчин утверждал, что обладает самым большим пенисом в мире и дело продолжилось в суде.

47-летний Джон Фалькон, проживающий в США, имеет член размером в 34 сантиметра. Это позволило мужчине соблазнить множество голливудских звезд, среди которых номинанты и победители «Оскара». По его словам, он бисексуал и в постели с ним не была его любимая актриса Мэрил Стрип.

Что касается 55-летнего Роберто Кабрера, то мужчина утверждает, что его член имеет длину в 48 сантиметров. После длительной тяжбы в суде и обследований у докторов его признали инвалидом. Психологи утверждают, что Кабрера одержим своим пенисом и еще с юности использовал утяжелитель, это позволило достичь больших размеров фаллоса. Фалькон обвинил своего ярого соперника в мошенничестве.

Многие мужчины одержимы размером своего пениса. К примеру, россиянин Егор Халявин, известный публике в качестве Кена, увеличил свой половой орган и опубликовал кадры с операции.