Британский рыбак сфотографировал маскирующийся НЛО

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Мужчина стал свидетелем того, как корабль пришельцев проникал в атмосферу Земли под прикрытием облаков.

В Британии заметили НЛО, которое пыталось скрыться от глаз местных жителей. Британский рыбак в Глостере сфотографировал корабль пришельцев, маскирующийся под облака. Сперва мужчина решил, что ему просто привиделось, но после того, как он подробно рассмотрел получившийся снимок, все сомнения отпали. Британец утверждает, что пятно на фотографии – это не блик и не грязь на объективе, а самое настоящее НЛО, которое ему удалось наблюдать своими глазами. Очевидец специально запечатлел его на камеру, чтобы никто не мог упрекнуть его во лжи. Также мужчина отмёл утверждения о том, что это могла быть Луна. По его словам, в тот день было новолуние и заметить на дневном небе месяц было довольно сложно. В связи с этим у него совершенно нет сомнений в том , что увиденное им – это ничто иное, как корабль инопланетной цивилизации, маскирующийся под облака.

Ранее мы писали, что НЛО телепортировался из другого измерения в небе над США. Мужчина стал свидетелем удивительного события, которое запечатлел на камеру смартфона.