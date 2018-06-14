Американка с 10-килограммовой грудью снова ложится на операцию

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Американка с 10-килограммовый грудью Аллегра Коул может снова лечь на операционный стол. На этот раз у женщины появились серьезные проблемы с самой большой грудью в мире.

44-летняя американка Аллегра Коул, которая имеет одну из самых выдающихся грудей в мире, заявила о проблемах с имплантами. Дело в том, что женщина в своей огромной груди заметила уплотнение, а также то, что левая грудь значительно изменилась по форме. Аллегра опасается злокачественной опухоли, поэтому и обратилась за помощью к местным врачам. Кроме того, Коул попросила пластических хирургов исправить асимметрию ее груди, при этом не уменьшая объема.

По словам американки, она всю жизнь мечтала иметь большую грудь и когда у неё появилась возможность, не смогла остановиться на одном размере. Спустя множество операций на данный момент у Аллегры Коул грудь 34 размера.