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Гость из потустороннего мира нацелился на сына женщины.

В Великобритании вызвала ажиотаж фотография, сделанная 41-летней Луизой Лентон. Британка сфотографировала своего сына, однако после того, как получила снимок, заметила, как на заднем плане призрак женщины пристально рассматривал её ребёнка. Инцидент произошёл в городе Пейтон. Местная жительница призналась, что была в шоке от того, что увидела. Она утверждает, что на момент, когда она делала фотографию, в особняке позади мальчика никого не было, однако на изображении отчётливо видно, что в окне стоит пожилая женщина в одежде старого стиля. Женщина утверждает, что снимок был сделан ею возле особняка Олдуэй в Пейнтоне. В данный момент здесь никто не живёт, а сам он является исторической ценностью. Построили здание в 1871 году. В годы Первой мировой войны здесь располагался военный госпиталь. Британка сфотографировала призрак женщины, который пристально рассматривал ее сына, чем шокировала пользователей сети. Некоторые сообщили, что также неоднократно видели в этом здании приведений.

Ранее мы писали, что зловещий призрак из цирка преследует британца после обряда экзорцизма. Мужчина пожаловался в социальных сетях, что таинственный образ постоянно находится рядом.