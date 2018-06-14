"Юбка отстой": Королева Испании удивила безвкусицей

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Несмотря на свой статус супруги короля, Летисия выбрала для выхода в свет голубую длинную юбку с цветами и непонятную белую футболку, объединив весь стиль коричневыми аксессуарами.

Недавно 45-летняя королева Испании посетила встречу с членами Фонда против наркозависимых, которая проходила накануне в Мадриде. Однако общество больше привлекло внимание не проблемы, которые обсуждались на мероприятии, а наряд супруги короля.

Она решила предстать перед камерами в голубой юбке с цветами ниже колена и белой футболке. На ногах у Летисии были обуты коричневые кремовые туфли, а с собой в руки она взяла коричневую сумку. Всё это соединялось с бледным и непримечательным макияжем. Королева буквально удивила своей безвкусицей, добавив ко всему длинные серьги, а запястья и шея были вовсе без украшений. Поклонники королевы испании заявили: "юбка отстой".

Стоит отметить, что королева Испании часто предпочитает подобные платья и костюмы в стиле 50-х годов прошлого века. К примеру, она ранее решила одеть такой костюм для встречи с президентом Украины Петром Порошенко и его супругой Мариной. За подобные вкусы в моде Летисию часто критикуют.