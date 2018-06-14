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В Париже трое мужчин расчленили и съели живого человека

Сегодня, 07:35

Каннибалы оторвали жертве уши и губы, после чего они спокойно съели эти части тела. В данный момент полиции удалось арестовали только троих подозреваемых.

В одной из квартир Клиши-СУ-Буа, Париж, между знакомыми разгорелся нешуточный конфликт, в результате которого завязалась драка. Четверо мужчин напали на товарища и принялись его избивать. После они расчленили и съели живого человека. Обвиняемые откусили уши и нижнюю губу товарища. Таким его обнаружили полицейские. На месте происшествия правоохранителям не удалось найти откушенные части тела пострадавшего.

Шимрифы рассматривают версию, что каннибалы специально спровоцировали скандал. Возможно они хотели убить и съесть человека, но он не поддавался и всячески защищал себя. В итоге маньяки откусили уши и губу знакомого и поспешили скрыться. В данный момент трое подозреваемых в каннибализме задержаны. Еще один находится на свободе. Из-за действий знакомых пострадавший навсегда останется без ушей и нижней губы, так как каннибалы специально проглотили его органы.

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