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Принц Гарри и Меган Маркл напугали зрителей "стеклянным" взглядом

Вчера, 23:05

На шоу талантов одного из британских телеканалов зрители обратили внимание на принца Гарри и Меган Маркл. Пара сидела с бессмысленным взглядом, устремленным «в никуда».

Принца Гарри и его жену Меган заметили в зале на телешоу "Britain’s Got Talent". Удивление было вызвано не самим фактом присутствия высокопоставленных гостей на съемках телепередачи, а манерой поведения знаменитой пары. Их лица не меняли своего выражения на протяжении всего вечера, а взгляд казался «стеклянным» и неестественным, представители королевской семьи серьезно напугали зрителей. Сторонники конспирологии пришли к выводу что Гарри и Меган заменили роботами.

Затем появились слухи, что настоящих Гарри и Меган заменили восковыми фигурами из Музея мадам Тюссо. Сеть взорвалась множеством предположений. Интернет-сообщество хотело знать, все ли с парой нормально.

Как оказалось, это были актеры в масках принца и его супруги, которые были искусно выполнены специалистами музея мадам Тюссо для рекламы своей новой выставки.

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