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Американцы лишились русского фастфуда в Нью-Йорке

Сегодня, 20:50

В Нью-Йорке закрыли оба ресторана быстрого питания сети «Теремок».

Больше заведений русского фастфуда, принадлежащих этой компании, в США нет. Об этом пишут в в Instagram представители компании. Однако они уточняют, что компания не уходит из Америки.

Американсцы лишились русского фастфуда из-за технических обстоятельств. Рестораны были закрыты по причине нарушения температурного режима. Санитарной службой были обнаружены грызуны. Но по словам основателя «Теремка» Михаила Гончарова, один из ресторанов был закрыт до устранения нарушений. По его мнению, компания столкнулась с враждебным отношением представителя санитарной службы. Задавались вопросы об отмывании денег компанией, проведении тайных встреч на ее территории.

В конце марта один из ресторанов прошел санитарную проверку, однако руководством было принято решение изменить местоположение русского фастфуда. В американский «Теремок» заходили не только русские, но и местные жители. Особенно полюбился американцам русский борщ.

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