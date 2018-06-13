В Китае таксисты-мужчины не смогут возить женщин

Сегодня, 20:10

В Китае после несчастного случая ввели новые меры безопасности для водителей такси. Теперь пассажир не сможет поехать с водителем противоположного пола в определенные часы суток. Также клиенты будут иметь право на запись происходящего внутри салона.

В Китае 21-летняя женщина была убита, в чем обвинили водителя такси при отсутствии явных улик. Теперь, чтобы обезопасить, как водителей, так и клиентов будет введен ряд новых правил. Например, прежде чем поехать на вызов, таксист проходит идентификацию и проверку личности. Клиент делится о месте своего назначения с виртуальными друзьями, а в саму компанию может в течение поездки направлять отзывы.

Главным нововведением стала установка графика, согласно которому, в ночное время, а также рано утром водители не могут подвозить пассажиров того же пола что и они сами. Если такие меры не помогут устранить опасность насилия и сексуального домогательства, то внутри салона автомобиля будут установлены камеры или диктофоны, которые будут транслировать происходящие, с разрешения клиента, в главный офис.