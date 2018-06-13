Власти Индии поймали «пакистанского голубя-шпиона»

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В стране заявили, что птица очень подозрительна, и «голубя-шпиона» временно закрыли в полицейском участке. В интернете сразу же появились масса шуток по этому поводу.

Сообщается, что подозрительную птицу поймал маленький мальчик, и принес ее к полицейским, который тщательно обследовали голубя. В конце-концов, на птице не нашли ничего подозрительного, за исключением нескольких отметин, но решили принять меры предосторожности, закрыв «пакистанского голубя-шпиона» в клетку. В местных соцсетях уже появилось множество шуток о том, что власти Индии поймали действительно опасного лазутчика.

Индия и Пакистан на протяжении долгих лет спорят о принадлежности Кашмира. Ранее стало известно о том, Кашмир опять обстреляли. В регионе нет официально установленной границы. Хоть в 2003 году и было подписано соглашение о перемирии, в регионе до сих пор происходят вспышки военных обстрелов и наступлений со стороны Пакистана. Во время последнего столкновения погибли четверо военных из Индии от обстрела минометами.