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Странного зверя подозревают в исчезновении десятков людей. Именно он может оказаться монстром-людоедом, который, помимо животных, способен похитить и съесть человека.

В Австралии сфотографировали загадочное существо с обликом черной пантеры. Свидетелем инцидента стал Стивен Музиер, который находился у Кокс-Ровера в Голубых горах к западу от Сиднея.

По словам очевидца, животное не похоже на домашнюю кошку, так как превышало размеры питомца в пять раз. Также мужчина утверждает, что существо не является дикой кошкой. Оно атакует кенгуру и скот фермеров, оставляя туши на деревьях. Способ нападения не свойственный пантерам, а потому есть предположения, что все инциденты в регионе на счету таинственного хищника. Специалистам предстоит выяснить, кто причастен к исчезновению скота и кенгуру.