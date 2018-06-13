VistaNews.ru


В Австралии сфотографировали загадочное существо с обликом черной пантеры

Сегодня, 20:18

Странного зверя подозревают в исчезновении десятков людей. Именно он может оказаться монстром-людоедом, который, помимо животных, способен похитить и съесть человека.

В Австралии сфотографировали загадочное существо с обликом черной пантеры. Свидетелем инцидента стал Стивен Музиер, который находился у Кокс-Ровера в Голубых горах к западу от Сиднея.

По словам очевидца, животное не похоже на домашнюю кошку, так как превышало размеры питомца в пять раз. Также мужчина утверждает, что существо не является дикой кошкой. Оно атакует кенгуру и скот фермеров, оставляя туши на деревьях. Способ нападения не свойственный пантерам, а потому есть предположения, что все инциденты в регионе на счету таинственного хищника. Специалистам предстоит выяснить, кто причастен к исчезновению скота и кенгуру.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Канаде охотник заметил в лесу загадочное существо

Турист нашел на пляже Таиланда загадочное существо из фильма «Чужой»

Британец рассказал учёным о встрече с неуловимым человеком-кошкой

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем