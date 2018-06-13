Вулкан на Гавайях извергает драгоценные камни

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Люди массово собирают изумрудного цвета минералы в надежде разбогатеть или хотя бы компенсировать ущерб, который они понесли из-за извержения.

Драгоценные камни, разновидность оливина, извергает вместе с лавой вулкан Килауэа на Гавайях. Эксперты утверждают, что местные пляжи уже в скором времени могут быть усыпаны ими. Данные минералы уже сейчас присутствуют в определённом количестве на острове после того, как потоки лавы вынесли их на поверхность. Некоторые из них также были подняты в воздух вместе с облаком пепла, которое устремилось в небо после извержения.

Маленькие камушки начали падать после того, как в атмосфере капли разогретого вещества остыли и начали опускаться на землю. Учёные утверждают, что Килауэа извергает их до сих пор. Жители штата активно принялись собирать оливин в округе. Кто-то хочет таким образом разбогатеть, а кто-то – хотя бы компенсировать ущерб от стихии.

Ранее мы писали, что вулкан Килауэа на Гавайях уничтожил уже около 700 домов. Власти подсчитали, что ущерб от стихии просто огромный. Вместе с тем не все владельцы недвижимости смогут рассчитывать на компенсации.