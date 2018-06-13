Американка заразилась инфекцией, которая пожирает ее плоть

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Черная плесень в крови постепенно разьедает ногу женщины, и она "умирает" от невыносимой боли.

38-летняя Коллин О'Коннор из Ниагары, Канада, сама того не понимая заразилась опасной инфекцией и едва не лишилась ноги. Инцидент произошёл летом 2017 года. После того, как американка помогла разобрать старый хлам в доме своим друзьям в Гамильтоне и поранила ржавым гвоздём ногу, прошло какое-то время, когда женщина начала чувствовать серьёзное недомогание. В определённый момент она просто потеряла сознание и очнулась уже в реанимации клиники Уэллэнд Дженерал.

Коллин постепенно начала чувствовать, что болезнь, которой она заразилась, пожирает её плоть. Она вспомнила, что в том злополучном доме было много плесени и грязи, но женщина даже подумать не могла, чем это для неё обернётся. Её жизнь после данного пореза виделась ей, «как в фильме ужасов». Длительная терапия всё же дала результат. Коллин пришлось долгое время употреблять антибиотики и прочие лекарства, чтобы предотвратить распространение инфекции и спасти ногу от ампутации. Врачи говорят, что ей удалось чудом спастись самой и спасти конечность. Такого рода заболевания, которые питаются плотью, встречаются довольно редко, но протекают достаточно болезненно.

Сейчас Коллин уже в состоянии самостоятельно передвигаться, но она по-прежнему требует ухода. Она не может работать, потому, что есть опасность, что ситуация может ухудшиться. Вместе с тем прогнозы медиков весьма положительные.