Уфолог обнаружил на фото доказательства жизни на Марсе

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Известный исследователь НЛО с острова Тайвань Скотт К. Уоринг сообщил, что больше не имеет никаких сомнений относительно существования жизни на Красной планете. Все сомнения исчезли после того, как он смог рассмотреть необычное явление на двух фотографиях, сделанных посредством марсохода Curiosity.

По словам уфолога, в течение двух последних недель он предельно внимательно изучил больше 100 снимков, сделанных этим марсоходом, и обнаружил странную белесую дымку на двух из них.

Уоринг утверждает, что ранее не видел подобный феномен. Особенно уфолога воодушевил тот факт, что фотографиям всего несколько часов, а не многие недели.

Уфолог посчитал, что он обнаружил доказательства жизни на Марсе на данных фото, и выдвинул предположение, что в объектив камеры попало пробегающее мимо неизвестное животное, а отсутствие следов на песке до и после феномена свидетельствует о том, что животное было очень легким и могло иметь сходство с земной ящерицей, которая прячется в песке.

Скотт К. Уоринг уверен, что и NASA, и правительство знают о существовании жизни на Марсе, но скрывают этот факт от жителей Земли, так как инопланетяне якобы являются угрозой для национальной безопасности.