На одной картинке уместили все субмарины с ядерным оружием

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Тема «холодной войны», которая, по мнению ряда экспертов, вновь возобновилась, тревожит многих из них. Одной из частей атомных «триад», которыми располагают мировые лидеры, являются подводные лодки.

Димитриос Мицопулос является признанным экспертом в этой области. В итоге, он смог разместить на одной картинке все ныне действующие субмарины с ядерным оружием на борту. Речь не идёт о торпедах, а лишь о баллистических ракетах.

Как оказалось, такие субмарины остались на вооружении лишь 7 стран и их количество достаточно невелико, считая по обычным меркам. Но не по силе ударов, которые они способны нанести противнику.

Наибольшее количество подобных лодок у США, которые располагают 14-ю единицами. На втором месте, с небольшим отставанием, Россия. На вооружении её ВМФ 12 ракетоносцев подобного класса.

Следом за ними идёт Китай, у которого 7 субмарин с ядерным стратегическим оружием. Франция и Великобритания имеют по 4 подобные подлодки. У Индии и КНДР их по две.

Мицопулос считает, именно субмарины с ядерным оружием являются наиболее надёжным способом сдерживания от желания развернуть очередную мировую войну.

Эксперт обнародовал также информацию об общем количестве подлодок, которые могут заступить на боевое дежурство у ведущих мировых держав. Китай – 76. Россия – 72. США – 71 субмарина.