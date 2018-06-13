«Катастрофа века»: В Африке массово вымирают древние баобабы

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На планете продолжают происходить явления, которым учёные не могут дать объяснения. То, что ранее считалось вечным, вдруг начинает демонстрировать, что думали об этом зря.

В частности, в Африке сейчас массово вымирают баобабы, возраст многих из которых превышает тысячу лет. Учёные сказали, что это «катастрофа века», последствия которой пока предсказать невозможно.

В Африке зарегистрировано 13 баобабов, возраст которых значительно превышает тысячу лет. Девять из них внезапно и скоропостижно засохли по непонятным причинам. Ранее этому не было никаких предпосылок. Помимо того, погибли и множество других подобных деревьев, возраст которых лишь ненамного меньше.

Учёные говорят, это свидетельство тому, что наступила «катастрофа века». Причём здесь баобабы, не совсем понятно, хотя, как говорят экологи, весьма симптоматично.

Видимо, эти исполины не столь устойчивы к засухе, как это считалось ранее. Однако оппоненты экологов возражают, если проблема столь актуальна, она должна была затронуть в Африке и другие деревья, а не только баобабы.

Эти деревья всегда считались самыми живучими растениями планеты, которые демонстрируют своё удивительно долгое существование.

Как ни поразительно, баобабы не располагают годичными кольцами. Традиционными методами определить их возраст – невозможно, тут ученые применяют иные, более сложные способы. Возраст самых древних может достигать двух тысяч лет.