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Уфологи: В британском Глостере зафиксировано собрание инопланетян

Сегодня, 17:53

Житель Глостера в Британии при съёмке местного исторического памятника Gloucester Docks заметил странную деталь на фото. По мнению уфологов, она свидетельствует об инопланетном собрании.

Очевидец сделал снимки в прошлое воскресенье, однако просмотреть их решил только сейчас. В левой части фото житель Глостера обнаружил странное размытие, несколько отличающееся по цвету. Это не могло быть солнечными бликами или тенью от чего-то. Также объект не напоминал грязь на объективе камеры и не мог быть луной, поскольку в тот день она представляла собой только небольшой полумесяц.

Учитывая достаточно крупные параметры объекта, местные уфологи заявили, что очевидец зафиксировал не один космолёт, а некую инопланетную встречу, как сообщает VistaNews. Над памятником Gloucester Docks произошёл слёт НЛО. Критики данной теории не исключают, что у жителя Глостера могли быть просто проблемы с техникой, что и вызвало появление такой детали на фото. Либо же это и вовсе монтаж ради привлечения внимания.

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