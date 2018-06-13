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В Британии банду насильников приговорили к 89 годам лишения свободы

Сегодня, 17:46

В Великобритании Оксфордский суд вынес приговор группе из 8 мужчин, которых ждет 89 лет лишения свободы. Банде были предоставлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних.

Следователь, который вел это дело, рассказывает, что в группе насильников состояли мужчины от 36 до 48 лет. Они в период с 1998 до 2005 года заманивали к себе несовершеннолетних девочек, которых потом насиловали. Мужчинам удавалось уговаривать девушек пойти вместе с ними с помощью алкоголя и наркотиков. Младшей жертве было 13 лет, старшей – 17 лет. Несмотря на юный возраст и пережитое, все девушки согласились выступить в суде.
Им противостояли адвокаты обвиняемых, которые пытались скомпрометировать слова жертв. Однако следователи предоставили улики, которые убедили суд присяжных. В итоге всем мужчинам был вынесен общий срок в 89 лет лишения свободы.

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