Хирург станцевал с плотью пациенки во время пластической операции

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Доктор Уинделл Бутт обманывал своих клиентов и принижал их человеческое достоинство.

В США разгорелся скандал вокруг пластического хирурга из Атланты. Мужчина вводил в заблуждение пациентов, утверждая, что он сертифицированный специалист, в то время, как он имел лицензию на осуществление лишь узкого круга манипуляций. К тому же, в клинике, где практиковал свою деятельность врач, отсутствовали элементарные требования санитарной безопасности, а уборку в операционной делали не профессиональные санитары, а горничные, которые работали дома у Бутта.

Одним из поводов для скандала стала серия роликов на YouTube-канале врача. Там он публиковал видео, где позировал во время операций на фоне обнажённых пациентов, которые находились под воздействием анестезии. Разрешение на публикацию данных материалов он от клиентов не получал. На одном из роликов мужчина даже задорно станцевал с удалённой плотью пациентки во время операции.

Однако последней каплей стало то, что несколько посетителей клиники Бутта отправились с операционного стола в реанимацию. Одна из женщин после операции в 2016 году до сих пор находится под контролем врачей и не в состоянии самостоятельно обслуживать себя, требуя круглосуточного ухода. Сам врач утверждает, что произошедшее с его клиентами – следствие других факторов, к которым он отношения не имеет. Несколько пациентов уже подали в суд на хирурга. Вместе с тем он продолжает практиковать.