Сегодня, 17:05

В штате Колорадо мужчина заснял странный объект в небе, похожий на спираль. Очевидец понял, что это портал для НЛО.

В США жители шатат Колорадо стал свидетелем того, как пришельцы прибывают из другого измерения. Американец сфотографировал проникновение НЛО через «небесный портал». Мужчина проходил мимо, гуляя с собакой, когда заметил странное явление. Вокруг бушевала «адская» гроза, но между тем в облаках появился странный объект спиральной формы, отражающий свет, который быстро удалился.

Американец сразу же взял камеру и принялся фотографировать происходящее, опасаясь, что ему никто не поверит на слово. Очевидец считает, что пришельцы намеренно отркыли портал, чтобы организовать нападение на человечество. Уфологи, посмотрев фото в сети, пришли к выводу, что речь действительно о своего рода портале, который спровоцировал грозу. Учёные разумного объяснения данному ролику пока не дали.

Ранее мы писали, что британец попал в другое измерение после удара молнии. Мужчина описал своё путешествие в другой мир, где он пробыл относительно недолго. По его словам, местные обитатели были дружелюбны с ним и даже оказали ему помощь.