Миллиардеры со всего мира едят человечину, чтобы оставаться молодыми

Сегодня, 16:04

Жировые и кровяные пудинги из людей помогали древним правителям обрести несравненную умственную и физическую силы. Медицинский каннибализм считается панацеей со средневековья.

В современном обществе каннибализм считается отвратительным и ненормальным занятием. Однако от средневековья до викторианского периода европейцы активно добавляли в пищу части других людей. Поедание человечины, в частности, человеческого жира, крови и (особенно в викторианской Англии) мумий, было довольно распространенной практикой лечения ряда недугов и укрепления телесных форм. Жировые и кровяные пудинги считались панацеями, а любая часть тела, особенно если труп «свежий» и, следовательно, содержит «жизненно важные духи», была настоящим деликатесом.

Практика достигла своего пика в 1600-х годах, когда король Карл II пил «капли короля» - алкоголь в человеческом черепе. Интерес к медицинскому каннибализму не угасал в эпоху королевы Виктории. Едят человечину и в наше время.

Некоторые современные миллиардеры со всего мира по-прежнему хотят молодой и здоровой крови, чтобы самим оставаться молодыми. Человеческий жир больше не используется в обычных обезболивающих средствах, однако истории свойственно менять, и не всегда в светлую сторону. Да что уж там, если верить рассказам экспертов, китайцы по сей день варят суп из человеческих эмбрионов, а всего 100 лет назад новорожденный ребенок в кастрюле был для них нормой.

Сейчас каннибалы – это преимущественно сумасшедшие серийные маньяки. Хотя иногда встречаются вполне адекватные личности, потребляющие других людей ради интереса. Остается надеяться, что система правосудия продолжит по всем фронтам пресекать каннибализм, оставляя его максимально труднодоступным.