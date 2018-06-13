В США енот-руфер забрался на крышу 23-этажного здания

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В городе Сент-Пол, штат Миннесота, мелкий хищник-экстремал по стене залез на высотку, угодив в мировые СМИ.

В 08:30 утра енот-руфер сидел на выступе первого этажа 23-этажного здания, а в 03:00 он уже забрался на крышу. За происходящим следил журналист MPR, сделавший из операции по спасению мелкого хищника настоящий триллер. Вооружившись помощью коллег, работник СМИ попытался с помощью доски спустить енота в квартиру, однако «руфер» лишь поднимался выше.

Свидетели восхождения зверька сделали ему аккаунт в Twitter, за сутки набравший более 2 тыс. подписчиков и еще больше лайков с репостами. Дальнейшая судьба енота-руфера из США пока неизвестна.