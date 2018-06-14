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Девушка больше не может терпеть издевательства и насмешки из-за гигантского бюста. 10 лет назад Дженна Тодд из Великобритании впервые обратилась к врачам.

Медики посоветовали британки похудеть и это позволит без хирургического вмешательства уменьшить пышные формы. Сейчас 27-летняя британка с 30-килограммовой грудью умирает от боли. Неоднократно медики отказывали девушке в уменьшении груди из-за плохих показателей здоровья. Теперь же из-за гигантской груди состояние британки ухудшается. Ей больше невыносимо "удерживать" 30-килограммовый бюст, так как начались проблемы со спиной.

Когда Дженна обратилась в клинику с этой проблемой, врачи утверждали, что боль со временем пройдет, но этого так и не произошло и ее состояние с каждым днем ухудшается. Британка предостерегла девушек, которые мечтают о большой груди и делают ее из силикона, лишь бы казаться более сексуальными. Джена отметила, что жить с большим бюстом невыносимо.