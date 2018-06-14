VistaNews.ru


Британка с 30-килограммовой грудью умирает от боли

Сегодня, 03:30

Девушка больше не может терпеть издевательства и насмешки из-за гигантского бюста. 10 лет назад Дженна Тодд из Великобритании впервые обратилась к врачам.

Медики посоветовали британки похудеть и это позволит без хирургического вмешательства уменьшить пышные формы. Сейчас 27-летняя британка с 30-килограммовой грудью умирает от боли. Неоднократно медики отказывали девушке в уменьшении груди из-за плохих показателей здоровья. Теперь же из-за гигантской груди состояние британки ухудшается. Ей больше невыносимо "удерживать" 30-килограммовый бюст, так как начались проблемы со спиной.

Когда Дженна обратилась в клинику с этой проблемой, врачи утверждали, что боль со временем пройдет, но этого так и не произошло и ее состояние с каждым днем ухудшается. Британка предостерегла девушек, которые мечтают о большой груди и делают ее из силикона, лишь бы казаться более сексуальными. Джена отметила, что жить с большим бюстом невыносимо.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Великобритании стартовал флешмоб в поддержку обвисшей груди

Британка потратила $270 тыс. на превращение в карикатуру

«Врачи считали, что она пьяна»: В Великобритании студентка перенесла 7 инсультов за день

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем