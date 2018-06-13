Charlie Hebdo показал новый автомобиль Путина

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В преддверии открытия ЧМ-2018 многие самые известные мировые издания посвятили этому событию свои передовицы. Не осталась в стороне и пресса, которую называют «жёлтой».

Charlie Hebdo является сатирическим еженедельником, выходящим во Франции. Там на обложке будет изображена карикатура на Владимира Путина, который использует новый автомобиль.

Она уже размещена в официальном аккаунте Charlie Hebdo в Facebook. На ней журнал показал новый автомобиль Путина - президента России изобразили на танке. Огромный ствол бронированной машины направлен прямо на находящегося в воротах голкипера соперника.

Видимо, в Charlie Hebdo считают, что общий красный фон карикатуры также является символичным. Что не вполне понятно, так это, почему расцветка танка синяя. Видимо, он секретный и «морской».

Также посетители сети отметили, что причёска Путина на карикатуре очень напоминает ту, с которой там изображают Трампа.

Подпись к этому рисунку - «Русские – вперёд».

Журналист издания, похоже, искренне считает, что основным средством передвижения Путина в повседневной жизни является танк.

Впрочем, Charlie Hebdo постоянно пиарится на своём скандальном характере. Эксперты подчёркивают, визитной карточкой этого издания являются «похабщина и безвкусица». Изображениями известных людей в карикатурном виде журнал поднимает свой тираж.

Учитывая повышенный интерес в мире и к Путину, и к ЧМ-2018, трубно было ждать от Charlie Hebdo чего-то иного.