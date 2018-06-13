Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

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Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо. Все людоеды пошли на этот шаг осознано, и сейчас не жалеют о случившемся.

Пользователь Reddit поделился историей об аварии на мотоцикле, оставившей его без ноги. Подлечившись, американец пригласил близких друзей на ужин. Они ели яблочный штрудель, пирожные, фруктовые пироги и шоколадный торт, запивая лимонадом. Позднее пришло время основного блюда: тако из ампутированной человеческой ноги.

В США нет федерального закона, запрещающего каннибализм. Айдахо - единственный Штат, в котором простой акт употребления человеческой плоти может обернуться тюремным сроком. Законы против убийства, покупки и продажи мяса людей, а также осквернения трупов, делают каннибализм труднодоступным «удовольствием», технически законным в других 49 штатах.

История американского каннибала – это редкий случай, когда человек накормил друзей мясным блюдом из собственной плоти не только легально, но и этично. СМИ сумели анонимно пообщаться с оскандалившимся пользователем Reddit.

Зачем ты это сделал?

Изначально я хотел очистить и лиофилизировать конечность. Как здорово было бы сделать из колбы с ногой лампу или дверной косяк. Это была моя нога. Я не собирался ее кремировать или выбрасывать на свалку. Это часть меня, и я хотел ее вернуть.

Как вы убедили врача отдать вам ногу?

В большинстве больниц есть политика, позволяющая вернуть ваши части тела, ссылаясь на религиозные взгляды. К примеру, вы должны быть похоронены целиком, согласно вашей религии. Я просто подписал документы.

Как вы сохранили конечность?

Прежде чем бросить ее в кастрюлю, я быстро взял нож и вырезал кусочек с верхней части голени. На коже висела мышца, которую я положил в полиэтиленовый пакет, а затем в морозильник.

Как вы убедили 10 друзей съесть ногу вместе с вами?

Я сказал что-то вроде: Помните, как мы всегда говорили о том, как, если бы у нас когда-либо была возможность этически съесть человеческое мясо, вы бы это сделали? Десять человек сказали «да». Наверное, мы странная компания.

Как закончилось фактическое приготовление ноги?

Я рассказал знакомому шеф-повару свою идею и, подумав об этом пару дней, сказал: Хорошо, давайте сделаем это. Он мариновал в течение ночи и обжарил ногу с луком, перцем, солью и соком лайма. Затем он подал ее в кукурузных лепешках с томаллиовым соусом.

Как он на вкус?

У конечности был очень выраженный, мутный вкус. Мышца была жесткой, но жевательной. Это было вкусно, однако опыт был не лучшим.

Американец накормил осведомленных друзей тако из собственной ампутированной ноги. Никто из пользователей Reddit не хотел бы полакомиться таким мясным блюдом. "Вы можете этически быть каннибалом в определенных ситуациях. Это была возможность сделать что-то уникальное в здоровой и этичной манере. Это было весело и круто", - подытожил американец.