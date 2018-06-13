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Пророк из Зимбабве рассказал, как убивал гоблинов-насильников

Сегодня, 13:00

Дух монстра вселился в человека, после чего экзорцисты переместили его в курицу.

Пророк по имени Сизиба признается, убийство гоблинов-насильников не было работой для слабонервных, Отважным борцам с нечистью предстоит либо уничтожить таинственное существо, либо погибнуть самим. Всю ночь перед схваткой с монстром провидец молился, расставлял капканы и подыскивал подходящую курицу.

«У гоблина сильный дух, способный после смерти тела переселиться в любое живое существо. Мы молились, чтобы это была курица. Впоследствии так и произошло», - рассказал о предназначении птицы в обряде экзорцизма пророк из Зимбабве.

Сибиза и остальные ловцы нечисти не берут денег за свои услуги, однако с удовольствием принимают подарки. В отличие от других пророков, которые публично называют имена владельцев гоблинов-насильников перед обрядом экзорцизма, Сизиба не хочет создавать расколы и разногласия среди жителей. Он лишь предает огласке, как убивал монстров. Большинство людей ожидают увидеть гоблинов в определенном виде, однако это духи, способные проявляться в различных формах, подытожил пророк из Зимбабве.

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